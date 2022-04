Spectacle “Opéra de l’espoir” Dax Dax Catégories d’évènement: Dax

Landes

Spectacle “Opéra de l’espoir” Dax, 28 mai 2022, Dax. Spectacle “Opéra de l’espoir” Atrium 1 cours Foch Dax

2022-05-28 – 2022-05-28 Atrium 1 cours Foch

Dax Landes 30 30 EUR Avec le danseur étoile dacquois, Paul Marque. Organisé par l’association ” les visiteurs des malades de l’hôpital de Dax”. Avec le danseur étoile dacquois, Paul Marque. Organisé par l’association ” les visiteurs des malades de l’hôpital de Dax”. +33 5 58 56 86 86 Avec le danseur étoile dacquois, Paul Marque. Organisé par l’association ” les visiteurs des malades de l’hôpital de Dax”. oitt grand dax – Adobe stock

Atrium 1 cours Foch Dax

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Catégories d’évènement: Dax, Landes Autres Lieu Dax Adresse Atrium 1 cours Foch Ville Dax lieuville Atrium 1 cours Foch Dax Departement Landes

Dax Dax Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dax/

Spectacle “Opéra de l’espoir” Dax 2022-05-28 was last modified: by Spectacle “Opéra de l’espoir” Dax Dax 28 mai 2022 Dax Landes

Dax Landes