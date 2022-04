Spectacle opéra Arreau Arreau Arreau Catégories d’évènement: Arreau

Hautes-Pyrénées

Spectacle opéra Arreau Arreau, 2 juillet 2022, Arreau. Spectacle opéra Arreau salle terminus ARREAU Arreau

2022-07-02 21:00:00 21:00:00 – 2022-07-02 22:30:00 22:30:00 salle terminus ARREAU

Arreau Hautes-Pyrénées Opéra-bouffe méconnu du génial Jacques Offenbach qui revisite le conte de Perrault en offrant 1 visin des plus comiques de cet effrayant personnage. Bonne humeur contagieuse. Adaptation et direction musicale Anne Claude Gerard et mise en scène Hervé Carrere. Tout public . Libre participation. salle terminus ARREAU Arreau

dernière mise à jour : 2022-04-05 par

Détails Catégories d’évènement: Arreau, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Arreau Adresse salle terminus ARREAU Ville Arreau lieuville salle terminus ARREAU Arreau Departement Hautes-Pyrénées

Arreau Arreau Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arreau/

Spectacle opéra Arreau Arreau 2022-07-02 was last modified: by Spectacle opéra Arreau Arreau Arreau 2 juillet 2022 Arreau Hautes-Pyrénées

Arreau Hautes-Pyrénées