Spéctacle « Only The Dead » D-Day Academy Rots, vendredi 7 juin 2024.

La pièce a été écrite par l’auteur américain Mike Jankowitz en 2007. La lecture sera faite en anglais par un ensemble d’une douzaine d’acteurs (avec diffusion sur un écran des sous-titres en français), en présence de l’auteur. Ce sera une première en Europe et en France, la pièce n’ayant pour le moment fait l’objet que d’une lecture publique au Canada et d’une seconde à New York. La pièce raconte la bataille de Putot-en-Bessin, le lendemain du débarquement en 1944 et explore les effets à long terme des fantômes de la guerre sur les vétérans canadiens rescapés plusieurs années après. Cette pièce est le fruit de nombreux entretiens réalisés par l’auteur avec les vétérans canadiens ayant débarqué, leurs familles et d’autres témoins, et de recherches effectuées sur le terrain. C’est en ce sens, à la fois un témoignage historique poignant sur les évènements, et plus largement une réflexion universelle sur ce que fait la guerre aux hommes et aux femmes.

Synopsis

« Only The Dead » revient sur la défense du village de Putot-en-Bessin par les Canadiens le 8 juin 1944, qui s’est traduite par la capture et l’assassinat d’un grand nombre de ces jeunes soldats par la 12e SS Panzer Division. Les évènements sont racontés par flash-backs, par le biais des souvenirs d’après-guerre de plusieurs vétérans canadiens rescapés, dont on découvre les importantes séquelles psychologiques héritées de leur douloureuse victoire sur les nazis. La pièce a pour but de transmettre au spectateur non seulement l’expérience vécue par le régiment des Royal Winnipeg Rifles, mais aussi plus généralement de lui permettre d’imaginer et de ressentir ce qu’ont pu traverser l’ensemble des troupes canadiennes et de libération qui ont participé au D-Day. La pièce dure environ deux heures.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-07 18:00:00

fin : 2024-06-07

D-Day Academy 15 Route de Bayeux

Rots 14980 Calvados Normandie lucie.tripon@gmail.com

L’événement Spéctacle « Only The Dead » Rots a été mis à jour le 2024-04-04 par OT Caen la Mer