Spectacle : Oniri 2070 Montivilliers, 13 mai 2022, Montivilliers.

Spectacle : Oniri 2070 Montivilliers

2022-05-13 21:25:00 21:25:00 – 2022-05-13

Montivilliers Seine-Maritime Montivilliers

Par la Compagnie Organic Orchestra.

Spectacle poétique, sonore et visuel, itinérant et autonome en énergie.

Oniri 2070 est un voyage poétique, sonore et visuel où Juliette Guignard, Alex Machefel et Ezra façonnent le récit d’Oniri, un archipel fantastique et mouvant.

Nous faisons la connaissance d’habitants de l’archipel qui ont construit de nouvelles façons de faire cité, certains sur l’eau, d’autres vivent sur terre, et ils nous invitent à vivre l’expérience sensible et immersive de nos rêves futurs.

En tournée, le spectacle consomme moins d’un kilowattheure et s’appuie sur un dispositif autonome en énergie et transportable à vélo.

Cette création questionne les pratiques d’une ère post-numérique naissante. Non parce que les outils numériques disparaissent, mais parce que dans nos vies comme dans l’expérience sensible du spectacle, leur boulimie semble peu sensée, si ceux-ci prennent le pas sur notre rapport tangible aux matières aussi essentielles et puissantes que le végétal, le minéral, la pensée, les émotions…

Vendredi 13 mai 2022 à 21h25.

Lieu de rendez-vous : Lieu mystère… en extérieur.

Durée : 1h.

Tarif : 10 €

Par la Compagnie Organic Orchestra.

Spectacle poétique, sonore et visuel, itinérant et autonome en énergie.

Oniri 2070 est un voyage poétique, sonore et visuel où Juliette Guignard, Alex Machefel et Ezra façonnent le récit d’Oniri, un archipel…

culturel@ville-montivilliers.fr +33 2 35 55 76 36 https://www.ville-montivilliers.fr/programmation/2070-oniri/#content

Par la Compagnie Organic Orchestra.

Spectacle poétique, sonore et visuel, itinérant et autonome en énergie.

Oniri 2070 est un voyage poétique, sonore et visuel où Juliette Guignard, Alex Machefel et Ezra façonnent le récit d’Oniri, un archipel fantastique et mouvant.

Nous faisons la connaissance d’habitants de l’archipel qui ont construit de nouvelles façons de faire cité, certains sur l’eau, d’autres vivent sur terre, et ils nous invitent à vivre l’expérience sensible et immersive de nos rêves futurs.

En tournée, le spectacle consomme moins d’un kilowattheure et s’appuie sur un dispositif autonome en énergie et transportable à vélo.

Cette création questionne les pratiques d’une ère post-numérique naissante. Non parce que les outils numériques disparaissent, mais parce que dans nos vies comme dans l’expérience sensible du spectacle, leur boulimie semble peu sensée, si ceux-ci prennent le pas sur notre rapport tangible aux matières aussi essentielles et puissantes que le végétal, le minéral, la pensée, les émotions…

Vendredi 13 mai 2022 à 21h25.

Lieu de rendez-vous : Lieu mystère… en extérieur.

Durée : 1h.

Tarif : 10 €

Montivilliers

dernière mise à jour : 2022-01-02 par