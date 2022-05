Spectacle : Oniri 2070 Le Havre, 12 mai 2022, Le Havre.

Spectacle : Oniri 2070 Le Havre

2022-05-12 21:15:00 21:15:00 – 2022-05-12

Le Havre Seine-Maritime

Par la Compagnie Organic Orchestra.

ONIRI 2070 est un voyage poétique, sonore et visuel au cœur d’un archipel fantastique et mouvant. Les habitants de l’archipel ont construit de nouvelles façons de faire cité, certains sur l’eau, d’autres vivent sur terre, et invitent à vivre l’expérience sensible et immersive de nos rêves futurs. Tel un cabinet de curiosités, les objets et machines qui produisent la matière du spectacle sont exposés à la vue de tous.

En tournée, le spectacle s’appuie sur un dispositif autonome en énergie, transportable à vélo, qui consomme moins d’un kilowatt/heure. La compagnie Organic Orchestra questionne le renouvellement de nos pratiques dans une ère post-numérique naissante et crée un futur souhaité.

Le jeudi 12 mai à 21h15 – Fort de Tourneville [Spectacle itinérant].

+33 2 35 19 00 38 https://letetris.fr/

Le Havre

