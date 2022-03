Spectacle “One woman show NORMA(LE)” Figeac, 25 mars 2022, Figeac.

Spectacle “One woman show NORMA(LE)” Figeac

2022-03-25 – 2022-03-25

Figeac Lot

16 EUR Norma est âgé de 30 ans, originaire du Figeac, il y’a 5 ans elle part à Paris sur un coup de tête pour l’audition d’une école de théâtre. Et mince, elle est prise ! C’est alors parti pour la création de son spectacle, drôle mais pas que. Abordant le sujet de l’inceste mais pas que. Avec humour, mais pas que. Il en fallait du courage pour faire rire avec le moins drôle. Mais Norma, elle aime bien sortir des cases, aller chercher l’impossible et lui montrer que c’est possible.

Réservations :

tabac le griffon, l’Arrosoir, Librairie Champollion ou sur helloasso

spectacle à partir de 13 ans

Ce spectacle hors des cases permet à tout le monde de s’y retrouver. Et dans un monde qui se divise de plus en plus, se retrouver, c’est cool !

Son spectacle parle de comment transformer son karma de poule en aigle royal, comment remonter la pente pour toucher les étoiles quand on t’a persuadée que tu n’y arriverai jamais. Bref, elle sort des cases, vise la lune, et comme Amel Bent, cela ne lui fait pas peur !

Le spectacle de Norma parle aux traumatisés, à ceux qui les accompagnent, à ceux qui veulent comprendre le pourquoi du comment. Bref ils s’adressent à ceux qui sont contre le viol, normalement tout le monde quoi !

Elle aborde la justice, l’écologie, l’amour qui fait mal, celui qui reconstruit, ses tocs, et d’autres trucs, mais pour ça, faut venir voir.

Et puis, soyons honnête on n’a tous un traumatisme dont on à bien envie de se défaire.

+33 5 65 34 24 06

Norma est âgé de 30 ans, originaire du Figeac, il y’a 5 ans elle part à Paris sur un coup de tête pour l’audition d’une école de théâtre. Et mince, elle est prise ! C’est alors parti pour la création de son spectacle, drôle mais pas que. Abordant le sujet de l’inceste mais pas que. Avec humour, mais pas que. Il en fallait du courage pour faire rire avec le moins drôle. Mais Norma, elle aime bien sortir des cases, aller chercher l’impossible et lui montrer que c’est possible.

Réservations :

tabac le griffon, l’Arrosoir, Librairie Champollion ou sur helloasso

spectacle à partir de 13 ans

@normale

Figeac

dernière mise à jour : 2022-03-05 par