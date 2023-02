Spectacle One Woman Show : Marianne James – COMPLET Rue Amiral Courbet Saint-Astier Catégories d’Évènement: Dordogne

Dordogne One Woman Show avec Marianne James : « Tout est dans la Voix », une grande et joyeuse leçon de chant.

Un spectacle au concept unique, entre performance collective et conférence ludique sur la voix, Marianne James retrace l’évolution du chant depuis les grottes de Lascaux jusqu’à Céline Dion, tout en déliant les cordes vocales des spectateurs.

20h30 au centre culturel. Tarifs 24 € – 20 € (abonné et réduit). La Fabrique 05 53 02 41 99

