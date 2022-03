SPECTACLE ONE MAN SHOW DE JULIEN STRELZYK Kanfen Kanfen Catégories d’évènement: Kanfen

Kanfen Moselle Julien vient d’être papa et découvre que les gosses, « ça coûte un pognon de dingue ! ». Du coup il nous pond un nouveau spectacle pour rentrer dans ses frais… Il y raconte ses aventures depuis la naissance de son fils et parle lait, biberon, seins, doudou, cris, couple, famille, grands-parents… Et si nous avions gardé nos réflexes de bébés, qu’est-ce que cela donnerait dans nos vies d’adultes ? Ce nouveau spectacle plaira évidemment à tous les anciens bébés, parrains, marraines, tatas, tontons, parents et grands-parents. Achat des billets en mairie de Kanfen. Loris Romano

