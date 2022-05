Spectacle One Man Show – Crapaud Buffle Treffiagat Treffiagat Catégories d’évènement: Finistère

Treffiagat

Spectacle One Man Show – Crapaud Buffle Treffiagat, 20 mai 2022, Treffiagat. Spectacle One Man Show – Crapaud Buffle Salle de Croas Malo 2 rue des écoles Treffiagat

2022-05-20 – 2022-05-20 Salle de Croas Malo 2 rue des écoles

Treffiagat Finistère Treffiagat L’association Rêves de Marmouz luttant contre les cancers pédiatriques organise une soirée spectacle et invite Jacques Tresse pour une représentation de son spectacle Crapaud Buffle – Histoire de Folie Ordinaire. nBilletterie sur place ou billetweb.fr florian.caoudal1974@gmail.com +33 6 59 20 09 50 L’association Rêves de Marmouz luttant contre les cancers pédiatriques organise une soirée spectacle et invite Jacques Tresse pour une représentation de son spectacle Crapaud Buffle – Histoire de Folie Ordinaire. nBilletterie sur place ou billetweb.fr Salle de Croas Malo 2 rue des écoles Treffiagat

