SPECTACLE – ONE MAN SHOW Champigneulles Champigneulles TOURISME BASSIN de POMPEY Champigneulles Catégories d’évènement: Champigneulles

Meurthe-et-Moselle

SPECTACLE – ONE MAN SHOW Champigneulles, 3 février 2023, Champigneulles TOURISME BASSIN de POMPEY Champigneulles. SPECTACLE – ONE MAN SHOW 26 Rue Philippe Martin Champigneulles Meurthe-et-Moselle

2023-02-03 20:30:00 20:30:00 – 2023-02-03 22:30:00 22:30:00 Champigneulles

Meurthe-et-Moselle Champigneulles Meurthe-et-Moselle Grand Est France 8.5 EUR Tout public Adultes Qui a créé l’être humain? Pourquoi a-t-on inventé l’argent? Les femmes sont-elles en train de prendre le pouvoir? En s’appuyant sur des livres de philosophie et sur ses expériences personnelles, Josselin analyse avec finesse et humour l’évolution humaine ! De l’apparition des premiers mots à l’invention du rosé pamplemousse, laissez-vous embarquer pour un voyage détonnant de plusieurs milliards d’années !

Un spectacle percutant, drôle et différent. Humoriste, improvisateur et metteur en scène Josselin Dailly crée des spectacles humoristiques originaux où il mélange humour et culture. Dans ses spectacles, il s’est donné une mission : faire rire le plus possible tout en transmettant des connaissances !

A partir de 8 ans.

Réservation à partir du 14 janvier 2023 au 03 83 34 23 33. +33 3 83 34 23 33 Champigneulles

dernière mise à jour : 2022-12-21 par TOURISME BASSIN de POMPEY Système d’information touristique Lorrain

Détails Catégories d’évènement: Champigneulles, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Champigneulles Adresse 26 Rue Philippe Martin Champigneulles Meurthe-et-Moselle TOURISME BASSIN de POMPEY Système d'information touristique LorrainSystème d'information touristique Lorrain Ville Champigneulles TOURISME BASSIN de POMPEY Champigneulles lieuville Champigneulles Departement Meurthe-et-Moselle

Champigneulles Champigneulles TOURISME BASSIN de POMPEY Champigneulles Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/champigneulles-tourisme-bassin-de-pompey-champigneulles/

SPECTACLE – ONE MAN SHOW Champigneulles 2023-02-03 was last modified: by SPECTACLE – ONE MAN SHOW Champigneulles Champigneulles 3 février 2023 26 Rue Philippe Martin Champigneulles Meurthe-et-Moselle TOURISME BASSIN de POMPEY Champigneulles Meurthe-et-Moselle Champigneulles Meurthe-et-Moselle

Champigneulles TOURISME BASSIN de POMPEY Champigneulles Meurthe-et-Moselle