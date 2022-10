SPECTACLE ONE MAN CONF’ – T’AS VU C’QUE T’ÉCOUTES ?

SPECTACLE ONE MAN CONF’ – T’AS VU C’QUE T’ÉCOUTES ?, 29 novembre 2022, . SPECTACLE ONE MAN CONF’ – T’AS VU C’QUE T’ÉCOUTES ?



2022-11-29 10:00:00 – 2022-11-29 11:30:00 One Man Conf’ animée par Sapritch, sur l’histoire des musiques actuelles. Comment Lady Gaga a détrôné Madonna ? Pourquoi Booba a arrêté le rap pour chuchoter dans un vocoder ? Sapritch, ex-professeur du conservatoire de Tulle, s’est fixé pour mission de réunir les auditeurs de Skyrock et les abonnés à Télérama pour leur transmettre sa vision de l’évolution du monde musical des années 30 à nos jours, le tout avec beaucoup d’humour ! À partir de 15 ans (3èmes – lycéens) – 10h et 14h (séances scolaires) – Durée : 90’ 5€ par élève – Offre accessible Pass Culture Sur inscription(s) : actionculturelle@contrecourantmjc.fr © Kobayashi dernière mise à jour : 2022-10-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville