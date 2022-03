Spectacle : On va semer de la Compagnie Acidu à Gisacum Jardin archeologique de Gisacum Le Vieil-Évreux Catégories d’évènement: Eure

Jardin archeologique de Gisacum, le dimanche 5 juin à 16:30

Tout commence un matin où Hyacinthe le jardinier découvre que ses fleurs Rose et Marguerite sont infestées de pucerons. Pour les soigner, il fait appel à un représentant en produits phytosanitaires qui va l’entraîner dans la spirale de l’endettement. Heureusement, Aurore Dujardin et la coccinelle Trémolo Cocci, vont aider nos personnages à sortir de ce mauvais pas après maintes péripéties, dont un passage triomphal au télé-crochet « Star de Graines »… Spectacle de 50 minutes, auteurs : Christophe Lerche et Benjamin Chabert

Tout public

Venez assistez à la représentation du spectacle On va semer de la Compagnie Acidu !

