Moncontour Côtes d’Armor Le temps que dure un film, venez découvrir à l’aide du professeur Rémi Duquème les ficelles des grosses productions audiovisuelles. Ensuite on utilise le tout pour se faire un film, notre film, ensemble, en direct. Tendre, loufoque, instructif, interactif mais jamais intrusif, ce spectacle propose un déchiffrage ludique des rouages de la création audiovisuelle dans la légèreté d’un moment délirant et convivial.

à partir de 10 ans

Réservation obligatoire par internet ou par tél contact@chezyvonne.fr +33 6 02 72 38 50 https://chezyvonne.fr/

Réservation obligatoire par internet ou par tél

