Spectacle : « On purge bébé »

le dimanche 19 septembre à Place du Bain Romain

### Venez assister à la représentation d’un extrait de la pièce de théâtre « On purge Bébé ». « On purge bébé » est une pièce écrite par Georges Feydeau. La Compagnie « Les Piomères » interprètera une scène où l’on parle de Plombières et de ses cures.

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T14:50:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T15:50:00;2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T16:50:00

