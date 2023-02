Spectacle – On perd le nord Kaysersberg Vignoble Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Kaysersberg Vignoble

Spectacle – On perd le nord, 14 juin 2023, Kaysersberg Vignoble . Spectacle – On perd le nord 2 avenue Georges Ferrenbach Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

2023-06-14 16:00:00 – 2023-06-14 16:45:00 Kaysersberg Vignoble

Haut-Rhin L’étoile polaire a mystérieusement disparu. La vie sur terre est perturbée. Yolanda, une jeune femme loufoque, est envoyée dans la nature à la recherche d’ingrédients pour concocter une potion qui remettra le monde à l’endroit. Un spectacle la Cie l’inattendue Contes-vivants sur le thème de la nature. Dès 3 ans. Kaysersberg Vignoble

dernière mise à jour : 2023-01-09 par

Détails Catégories d’Évènement: Haut-Rhin, Kaysersberg Vignoble Autres Lieu Kaysersberg Vignoble Adresse 2 avenue Georges Ferrenbach Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin Ville Kaysersberg Vignoble lieuville Kaysersberg Vignoble Departement Haut-Rhin

Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/kaysersberg vignoble /

Spectacle – On perd le nord 2023-06-14 was last modified: by Spectacle – On perd le nord Kaysersberg Vignoble 14 juin 2023 2 avenue Georges Ferrenbach Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin Haut-Rhin Kaysersberg-Vignoble

Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin