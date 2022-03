Spectacle “on part en voyage” Saint-Yrieix-sous-Aixe Saint-Yrieix-sous-Aixe Saint-Yrieix-sous-AixeSaint-Yrieix-sous-Aixe Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Saint-Yrieix-sous-Aixe

Spectacle “on part en voyage” Saint-Yrieix-sous-Aixe Saint-Yrieix-sous-Aixe, 27 mars 2022, Saint-Yrieix-sous-AixeSaint-Yrieix-sous-Aixe. Spectacle “on part en voyage” Saint-Yrieix-sous-Aixe Saint-Yrieix-sous-Aixe

2022-03-27 15:30:00 15:30:00 – 2022-03-27 17:30:00 17:30:00

Saint-Yrieix-sous-Aixe Haute-Vienne Saint-Yrieix-sous-Aixe Haute-Vienne Saint-Yrieix-sous-Aixe Dimanche 27 mars à 15h30.

Spectacle sur réservation: 06 03 89 00 15

Participation au chapeau pour les artistes.

Assiettes sucrées. Spectacle “on part en voyage” dans la salle des fêtes de Saint-Yrieix-sous-Aixe présenté par l’association Culture et Loisirs.

Avec Elisabeth Cottaz au chant et Robert Verger au clavier et au chant.

Rire, détente et émotion … Dimanche 27 mars à 15h30.

Spectacle sur réservation: 06 03 89 00 15

Participation au chapeau pour les artistes.

Assiettes sucrées. Saint-Yrieix-sous-Aixe Saint-Yrieix-sous-Aixe

dernière mise à jour : 2022-03-11 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Saint-Yrieix-sous-Aixe Autres Lieu Saint-Yrieix-sous-Aixe Saint-Yrieix-sous-Aixe Adresse Ville Saint-Yrieix-sous-AixeSaint-Yrieix-sous-Aixe lieuville Saint-Yrieix-sous-Aixe Saint-Yrieix-sous-Aixe Departement Haute-Vienne

Spectacle “on part en voyage” Saint-Yrieix-sous-Aixe Saint-Yrieix-sous-Aixe 2022-03-27 was last modified: by Spectacle “on part en voyage” Saint-Yrieix-sous-Aixe Saint-Yrieix-sous-Aixe Saint-Yrieix-sous-Aixe Saint-Yrieix-sous-Aixe 27 mars 2022 Haute-Vienne Saint-Yrieix-sous-Aixe

Saint-Yrieix-sous-AixeSaint-Yrieix-sous-Aixe Haute-Vienne