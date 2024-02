SPECTACLE « ON NE S’EMMERDE PLUS » Place du 11 novembre 1918 Merville, samedi 9 mars 2024.

Nous vous donnons rendez-vous à l’Espace Arpège, pour un spectacle d’humour de Philippe Souverville.

“Devenir humoriste, quand j’ai annoncé la bonne nouvelle à mes parents mon père m’a dit, humoriste ? C’est super ça ! Et sinon t’as trouvé du boulot ? Si vous avez des doutes sur vos projets, n’hésitez pas à en parler à votre entourage, vous n’aurez plus de doutes, ni de projet… Ne pas m’emmerder la vie, rire et profiter voilà le programme d’une vie, ma vie. Je vais vous confier un secret et j’espère que ça ne restera pas entre nous ! Se rapprocher de ses rêves c’est possible. De l’île de la Réunion, en passant par les ambulances des urgences, les salles de cours d’arts martiaux, les plus grands hôtels, les salles de spectacles, je prends le pari dans cette nouvelle création de tout vous dire… Ou presque, je vais vous partager mon histoire, mes rêves, mes galères, pour unique but… Le bonheur et le rire.”13.8 EUR.

Début : 2024-03-09 21:00:00

