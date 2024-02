SPECTACLE « On ne parle pas avec des moufles » Vézins-de-Lévézou, vendredi 1 mars 2024.

20h30 SPECTACLE de la Cie « Propos »: un double one man show dans 4m²: une joute absurde sur un ring entre un entendant et un sourd, aussi bavard l’un que l’autre ! Dès 8 ans. 6/ 13€.

ON NE PARLE PAS AVEC DES MOUFLES CIE PROPOS DENIS PLASSARD

Le duo est une vraie création bilingue, un double one man show dans 4m².

Les langues (Langue des Signes Française LSF et français parlé) se superposent et se télescopent. Elles ont chacune leur logique, leur humour et leur propre point de vue. L’ascenseur est comme un ring où se déroule une joute absurde entre un entendant et un sourd, aussi bavard l’un que l’autre ! On ne parle pas avec des moufles est un spectacle à deux facettes.

Les interactions entre ces deux naufragés d’ascenseur nous aident à presque comprendre celui qui ne parle pas notre langue. Dans cette séquestration imposée, leur vocabulaire commun est le mouvement. Anthony et Denis partent loin dans leur imaginaire propre, leur humour spécifique (très différent en français et en LSF) mais ils sont toujours reliés et unis par le mouvement.

La complicité et l’écoute entre ces 2 solistes qui se moquent allégrement l’un de l’autre donne tout son sens au duo.

Spectacle en partenariat avec la Maison du Peuple de Millau, la Mairie de Vezins et le PETR du Lévézou dans le cadre des Escapades. EUR.

Vézins-de-Lévézou 12780 Aveyron Occitanie

