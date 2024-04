Spectacle : « On n’aime guère que la liberté » Place du 9e bataillon Merville-Franceville-Plage, dimanche 18 août 2024.

Spectacle : « On n’aime guère que la liberté » Place du 9e bataillon Merville-Franceville-Plage Calvados

Normandie 6 juin 1944 ! Écrivains, journalistes, correspondants de guerre vont nous conter le débarquement gigantesque des troupes venues du monde entier.

Choix de textes, montage et lecture : Philippe Müller et Vincent Vernillat

Choix musical et piano : Monique Bouvet.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-18 19:00:00

fin : 2024-08-18

Place du 9e bataillon Musée de la Batterie de Merville

Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie pmvvgraindesable@orange.fr

