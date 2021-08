Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées, Luz-Saint-Sauveur Spectacle “On avait dit qu’on se touchait pas ” Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Luz-Saint-Sauveur

Spectacle “On avait dit qu’on se touchait pas ” Luz-Saint-Sauveur, 25 août 2021, Luz-Saint-Sauveur. Spectacle “On avait dit qu’on se touchait pas ” 2021-08-25 18:30:00 18:30:00 – 2021-08-25 20:00:00 20:00:00 Place de l’église LUZ-SAINT-SAUVEUR

Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées Duo acrobatique et jeu clownesque par le Cirque Compost. Ils sont deux, ils s’adorent, ils sont un peu perdus mais ensemble ils avancent, et surtout : ils ne doivent pas se toucher. Ils sont obsédés par cette idée. S’ils se touchent, ils doivent tout recommencer. Ils sont touchants mais n’ont pas le droit de se toucher. Lorsque leurs corps s’expriment, s’opère un mélange entre adresse et tendresse. Ils se nouent, se dénouent, se jettent, se propulsent, roulent, sautent avec plaisir et douceur. Ils voyagent dans les possibles de leurs deux corps sans se toucher, ou presque… Émerge une réflexion sur le contact, entre eux, entre vous, entre nous. Qu’est-ce que toucher ? Qu’est-ce que ça fait ? Qu’est-ce qu’on en fait ? Tout public. Gratuit. ot@luz.org +33 5 62 92 30 30 https://www.luz.org/ dernière mise à jour : 2021-07-10 par

