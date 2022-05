SPECTACLE ‘ON A BEAU DIRE, ON S’Y FAIT PAS’ Bar-le-Duc Bar-le-Duc Catégories d’évènement: Bar-le-Duc

Bar-le-Duc Meuse Bar-le-Duc Mise en valeur de l’Atelier de Pratique Artistique de l’année scolaire 2021-2022 nen partenariat avec le CIM/ CRI, dans le cadre du projet fédérateur du Lycée Raymond Poincaré, n l’art de l’éphémère, la puissance du Verbe net du CTEAC de la Communauté d’Agglomération Meuse Grand Sud. nSpectacle On a beau dire, on s’y fait pas création théâtrale et musicale inspirée de la Mastication des Morts de Patrick Kermann Réservation obligatoire : 03 29 79 01 31 +33 3 29 79 01 31 P E Jougnot

