Spectacle – Ombres Portées Biscarrosse

Landes

Spectacle – Ombres Portées Biscarrosse, 12 mars 2022, Biscarrosse. Spectacle – Ombres Portées Biscarrosse

2022-03-12 – 2022-03-12

Biscarrosse Landes 5 5 EUR Cirque / 1h10 / Dès 8 ans. Après avoir applaudi 5es Hurlants la saison passée, nous vous invitons à découvrir la nouvelle création de la Cie L’Oublié(e).

Ombres Portées est inspirée des polars des années 50, du cinéma de science-fiction et des mondes graphiques de la

bande dessinée. Abordant les questions de la quête identitaire, du choix, du sentiment de culpabilité, de la peur qui

altère les jugements, le spectacle met avant tout en lumière le courage à travers un récit rythmé par les performances circassiennes. Elle ne dit plus un mot depuis l’évènement.

Tous vont chercher à comprendre.

Dans son ombre, des réponses.

Dans la leur, la peur.

Qui est-elle ?

Cri.

Silence.

Remords.

Soulagements.

Fuite en avant ou chemin de rédemption ?

Biscarrosse

dernière mise à jour : 2022-01-11 par

