Spectacle – Ombres murales Beaurières Beaurières Catégories d’évènement: Beaurières

Drôme

Spectacle – Ombres murales Beaurières, 16 août 2022, Beaurières. Spectacle – Ombres murales Beaurières

2022-08-16 17:30:00 17:30:00 – 2022-08-16 18:30:00 18:30:00

Beaurières Drôme EUR Ombres géantes projetées, sur la façade de la mairie-école. Par la compagnie Emilie Valantin : l’ours et le roitelet. Spectacle de marionnettes tant pour enfants qu’adultes. Places assises dans la cour en plein air. Beaurières

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégories d’évènement: Beaurières, Drôme Autres Lieu Beaurières Adresse Ville Beaurières lieuville Beaurières Departement Drôme

Beaurières Beaurières Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaurieres/

Spectacle – Ombres murales Beaurières 2022-08-16 was last modified: by Spectacle – Ombres murales Beaurières Beaurières 16 août 2022 Beaurières Drôme

Beaurières Drôme