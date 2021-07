Dompierre-les-Ormes Dompierre-les-Ormes Dompierre-les-Ormes, Saône-et-Loire Spectacle OKAMI et les 4 saisons du Cerisier Dompierre-les-Ormes Dompierre-les-Ormes Catégories d’évènement: Dompierre-les-Ormes

Saône-et-Loire

Spectacle OKAMI et les 4 saisons du Cerisier Dompierre-les-Ormes, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Dompierre-les-Ormes. Spectacle OKAMI et les 4 saisons du Cerisier 2021-07-15 – 2021-07-15 Lieu-dit Le Molard Lab71

Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire Dompierre-les-Ormes 5 5 EUR Réservation en ligne : (9h30) https://lab71.regiondo.fr/geometrie-dans-la-nature-21-04-2021

(11h30) https://lab71.regiondo.fr/spectacle-okami-et-les-4-saisons-du-cerisier-11h30

(16h30) https://lab71.regiondo.fr/spectacle-okami-et-les-4-saisons-du-cerisier-16h30 lab71@saoneetloire.fr +33 3 85 50 37 10 http://www.lab71.fr/ Réservation en ligne : (9h30) https://lab71.regiondo.fr/geometrie-dans-la-nature-21-04-2021

(11h30) https://lab71.regiondo.fr/spectacle-okami-et-les-4-saisons-du-cerisier-11h30

(16h30) https://lab71.regiondo.fr/spectacle-okami-et-les-4-saisons-du-cerisier-16h30 dernière mise à jour : 2021-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Dompierre-les-Ormes, Saône-et-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Dompierre-les-Ormes Adresse Lieu-dit Le Molard Lab71 Ville Dompierre-les-Ormes lieuville 46.35339#4.48764