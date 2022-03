Spectacle – Oh là là Maison du livre,de l’image et du son – Auditorium Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne

Spectacle – Oh là là Maison du livre,de l’image et du son – Auditorium, 3 avril 2022, Villeurbanne. Spectacle – Oh là là

le dimanche 3 avril à Maison du livre, de l’image et du son – Auditorium

Tous les enfants du monde, peu importe leurs différences, ont une chose en commun : le jeu ! Le spectacle propose au public de jouer ensemble, à partir de marionnettes : jouer à imaginer, inventer, chanter, faire des merveilles d’une feuille de papier, d’un peu de scotch et de crayons… Un spectacle poétique, qui nous laisse entrevoir « ce qu’il y a dans la tête » des petits et des grands enfants ! _Texte : Bernard Friot | Scénographie : Hervé Tullet | Mise en scène : Mateja Bizjak Petit_ **Réservation uniquement au point accueil inscriptions, une heure avant chaque séance et dans la limite des places disponibles.** Spectacle de 30 minutes par le collectif Ma-Théâ Maison du livre,de l’image et du son – Auditorium 247 cours Emile Zola, 69100 Villeurbanne Villeurbanne Charpennes Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-03T11:30:00 2022-04-03T12:00:00;2022-04-03T15:00:00 2022-04-03T15:30:00;2022-04-03T16:30:00 2022-04-03T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Métropole de Lyon, Villeurbanne Autres Lieu Maison du livre,de l'image et du son - Auditorium Adresse 247 cours Emile Zola, 69100 Villeurbanne Ville Villeurbanne lieuville Maison du livre,de l'image et du son - Auditorium Villeurbanne Departement Métropole de Lyon

Maison du livre,de l'image et du son - Auditorium Villeurbanne Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeurbanne/

Spectacle – Oh là là Maison du livre,de l’image et du son – Auditorium 2022-04-03 was last modified: by Spectacle – Oh là là Maison du livre,de l’image et du son – Auditorium Maison du livre,de l'image et du son - Auditorium 3 avril 2022 de l’image et du son – Auditorium Villeurbanne Maison du livre Villeurbanne

Villeurbanne Métropole de Lyon