En 4 étapes, Sarah El Ouni racontera Ogresses : « Une nuit, dan un même cri, dans un même souffle, sept enfants naissent. Des filles. Un jour, dans une vieille ville, un père en jette une dans le puits. tout au fond du puits, de l'autre côté de la paroi, une ogresse. Entre terra aride et montagne rouge, pas à pas, suis le chemin de ces femmes, mères, sœurs, amantes, ogresses…Prends garde ! Il y en a peut-être une qui te mangera ? Rendez-vous devant l'église – Prévoir des chaussures confortables Réservation auprès de l'Office de tourisme de l'Anjou Bleu : 02 41 92 86 83 Balade contée par Sarah El Ouni proposée par la communauté de communes des Vallées du Haut-Anjou le mercredi 11 mai à Brissarthe.

