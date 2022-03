Spectacle : Ode à la nuit ! Musée de la Céramique Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

Spectacle : Ode à la nuit ! Musée de la Céramique, 14 mai 2022, Rouen. Spectacle : Ode à la nuit !

Musée de la Céramique, le samedi 14 mai à 22:15 contre-marque à retirer à l’accueil le soir-même

La Paduana vous invite à la nuit. A travers les chants, goûtez à la douceur nocturne avant d’aller vous coucher ! Musée de la Céramique 1 rue Faucon, 76000 Rouen Rouen Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T22:15:00 2022-05-14T22:45:00

Détails Catégories d’évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Musée de la Céramique Adresse 1 rue Faucon, 76000 Rouen Ville Rouen lieuville Musée de la Céramique Rouen Departement Seine-Maritime

Musée de la Céramique Rouen Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rouen/

Spectacle : Ode à la nuit ! Musée de la Céramique 2022-05-14 was last modified: by Spectacle : Ode à la nuit ! Musée de la Céramique Musée de la Céramique 14 mai 2022 Musée de la Céramique Rouen rouen

Rouen Seine-Maritime