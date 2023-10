Spectacle : obsolètes MAIF Social Club Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Spectacle : obsolètes MAIF Social Club Paris, 30 novembre 2023, Paris. Du jeudi 30 novembre 2023 au samedi 02 décembre 2023 :

.Tout public. A partir de 14 ans. gratuit

Bienvenue dans une réunion façon “Nuit debout”, un dispositif autoréflexif à l’humour grinçant où chacun est traversé par les doutes, névroses, mauvais sentiments et bonnes intentions… La notion d’obsolescence s’applique généralement aux objets usuels, rarement aux personnes. Elle semble englober une réalité plus vaste que celle de la misère, en cela qu’elle pose la question de l’utilité. Elle s’applique aussi bien au chômeur, qu’à l’ouvrier qui ne trouve plus de sens dans son travail, ou encore…. 3 femmes, 2 hommes, qui se sont réunis pour agir. Les membres fondateurs du « mouvement », enfin ils n’ont pas encore vraiment de nom… Leur but : éveiller les consciences, pousser le peuple à agir. Il faut faire quelque chose, mais quoi ? Et comment ? La parole est libre… Ce projet a été réalisé en partenariat avec la Compagnie A demain j’espère. MAIF Social Club 37 rue de Turenne 75003 Paris Contact : https://programmation.maifsocialclub.fr/evenements/obsoletes/ https://programmation.maifsocialclub.fr/evenements/obsoletes/

MAIF Social Club
37 rue de Turenne
75003 Paris

