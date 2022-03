SPECTACLE Numéro 187 Site mémorial du Camp des Milles, 23 mars 2022, Aix-en-Provence.

Site mémorial du Camp des Milles, le mercredi 23 mars à 10:30

**Numéro 187** Nous sommes dans un futur, proche ou lointain… Un pouvoir autocratique et totalitaire s’est installé par les urnes, porté par le populisme et nos abandons successifs aux sombres desseins. La haine de l’Autre. La déshumanisation des êtres. L’élimination par la sélection. La création et l’exploitation des superflus. L’Homme doit être vidé de son humanité pour en faire une superfluité efficiente, une individualité sans identité, indéfinie, utile et nécessaire à la production et à la consommation. Le Camp des Milles, devenu lieu de Mémoire, est rouvert et affecté à l’internement, à la mise en quarantaine et à la guérison des « inutiles », des « malades » et des « déviants ». S’y retrouvent des artistes libres penseurs, d’origines et d’horizons divers. Comme d’autres avant, ici même, ils vont réaffirmer l’art comme outil de résistance et d’humanité. Comme le firent avant eux les « internés » de 1940, victimes de l’indolence administrative, du « j’m’en foutisme », du Diable en France. Le centre socio-culturel Jean-Paul Coste défend l’idée que le projet culturel produit de la transformation sociale, qu’il permet aux individus de saisir le monde et les rapports sociaux, d’y agir individuellement et collectivement et de se situer par rapport à une mémoire commune. Appréhender la mémoire d’un territoire, c’est s’approprier sa propre histoire, l’assumer pour mieux la dépasser parfois, être en mesure d’être acteur conscient de son quartier, sa ville, son pays. Au-delà du devoir de mémoire, il s’agit aussi, en référence au volet réflexif du Site-mémorial du Camp des Milles, de comprendre et « porter » les enjeux de dignité, de respect et d’humanité.

Entrée libre sur inscription

En partenariat avec le Centre social Jean-Paul Coste.

Site mémorial du Camp des Milles 40 chemin de la Badesse 13547 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-23T10:30:00 2022-03-23T12:00:00