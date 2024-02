Spectacle Nulle part est un endroit Amiens, jeudi 4 avril 2024.

En coréalisation avec L’échangeur CDCN dans le cadre du Festival Kidans

Conférence dansée en territoire krump

Nach, première chorégraphe krumpeuse à porter cette danse d’élévation sur les scènes, dévoile son expérience, son approche de la vie et du monde. Elle revient sur sa rencontre avec l’univers du krump, et élargit sa pratique en explorant le butô, le flamenco, le kathakali ou encore la marionnette. Des cercles du krump jusqu’au Japon, un parcours riche en rencontres qui questionne chacun sur ses propres processus, prises de risques et déconstructions.

Nach affirme aujourd’hui ce besoin impérieux de pendre la parole devant une assemblée mais pas seulement avec le corps dansant mais avec le corps parlant, avec des mots, avec envie et affirme aussi sa nécessité de faire récit, de dévoiler ses grandes inspirations, ses doutes, ses défis ».

Forte de cette conviction, elle conçoit des conférences dansées », des œuvres éloquentes dont mes matériaux composites mêlent images d’archives, vidéos et photographies, récit, partage de ses recherches et danse. Deux de ses œuvres sont présentées ici.

Tout public à partir de 8 ans5 .

Début : 2024-04-04 14:30:00

fin : 2024-04-04 15:15:00

8 Rue des Majots

Amiens 80000 Somme Hauts-de-France

