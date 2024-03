Spectacle « Nuit » – Compagnie d’Objet Direct Le Temps des Cerises Issy-les-Moulineaux, dimanche 17 mars 2024.

Spectacle « Nuit » – Compagnie d’Objet Direct Dans le cadre de MARTO, Marionnette et Théâtre d’Objets, un spectacle pop-up sur la nuit et ses songes, pour petits rêveurs. Dimanche 17 mars, 10h30, 15h30 Le Temps des Cerises Entrée libre, sur réservation. Enfant accompagné.

Dans le cadre de MARTO, Marionnette et Théâtre d’Objets, un spectacle pop-up sur la nuit et ses songes, pour petits rêveurs.

Conception et jeu par Jeanne Sandjian, Compagnie d’Objet Direct.

D’après l’album d’Annie Agopian Des mots pour la nuit, illustré par Albertine. C’est l’heure du coucher. L’enfant, inquiet, s’endort, mais son doudou veille. Tous deux, l’un endormi, l’autre plus réveillé que jamais, sont propulsés au gré des mots-songes dans une traversée nocturne. Ils naviguent parmi les souvenirs de la journée, virevoltent dans l’inconnu, s’égarent dans le labyrinthe de leur rêve et croise un dragon glouton. Les mots-songes les sauvent des cauchemars et leur permettent de revenir enfin dans le doux de la nuit. Imaginée pour des rêveurs dès la petite enfance, cette épopée nocturne propose un temps poétique pour enrichir les songes et apaiser la nuit.

Sur réservation, à partir de 3 ans,

Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France

En rejoignant le réseau des Micro-Folies coordonné par La Villette sous l’impulsion du Ministère de la Culture, le Temps des Cerises accueille depuis septembre 2019 le Musée numérique réunissant aujourd’hui plus de 6 000 œuvres d’institutions et musées nationaux ainsi qu’un Minilab.

