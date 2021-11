Spectacle : Nuages volants Bellocq, 3 décembre 2021, Bellocq.

Spectacle : Nuages volants Bibliothèque 26 rue Longue Bellocq

2021-12-03 – 2021-12-03 Bibliothèque 26 rue Longue

Bellocq Pyrénées-Atlantiques Bellocq

Par Sharon Evans

Les Indiens savent que chaque chose possède un esprit… Un esprit qui parle, un esprit qui écoute, un esprit qui raconte des histoires. La conteuse invoque l’esprit du vent qui apporte ses histoires aux oreilles des enfants. Une initiation aux fécondes et magnifiques cultures amérindiennes adaptée aux plus petits. Comptines et gestuelles viennent ponctuer le cours de ces histoires cocasses et poétiques.

Par Sharon Evans

Les Indiens savent que chaque chose possède un esprit… Un esprit qui parle, un esprit qui écoute, un esprit qui raconte des histoires. La conteuse invoque l’esprit du vent qui apporte ses histoires aux oreilles des enfants. Une initiation aux fécondes et magnifiques cultures amérindiennes adaptée aux plus petits. Comptines et gestuelles viennent ponctuer le cours de ces histoires cocasses et poétiques.

+33 5 59 80 58 80

Par Sharon Evans

Les Indiens savent que chaque chose possède un esprit… Un esprit qui parle, un esprit qui écoute, un esprit qui raconte des histoires. La conteuse invoque l’esprit du vent qui apporte ses histoires aux oreilles des enfants. Une initiation aux fécondes et magnifiques cultures amérindiennes adaptée aux plus petits. Comptines et gestuelles viennent ponctuer le cours de ces histoires cocasses et poétiques.

Bibliothèque 26 rue Longue Bellocq

dernière mise à jour : 2021-09-28 par