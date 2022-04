SPECTACLE NUAGE PAR LA COMPAGNIE FURINKAÏ AU DOMAINE DE LA GARENNE LEMOT Gétigné Gétigné Catégories d’évènement: Gétigné

Loire-Atlantique

SPECTACLE NUAGE PAR LA COMPAGNIE FURINKAÏ AU DOMAINE DE LA GARENNE LEMOT Gétigné, 14 juillet 2022, Gétigné. SPECTACLE NUAGE PAR LA COMPAGNIE FURINKAÏ AU DOMAINE DE LA GARENNE LEMOT Route de Poitiers Domaine de la Garenne Lemot Gétigné

2022-07-14 16:30:00 – 2022-07-15 17:00:00 Route de Poitiers Domaine de la Garenne Lemot

Gétigné Loire-Atlantique Gétigné Nuage est une installation chorégraphique pour une danseuse et un musicien, autour de l’imaginaire du nuage. Un travail sur la matière, l’une musicale liée au souffle, au vent, l’autre à la danse dans un écrin imaginé par Silvain Ohl. La pièce interprétée à sa création en 2013 par Satchie Noro a été recréée pour sa fille Yumi Rigout en 2019. /// Spectacle gratuit – Durée : 20 min /// Jeudi 14 et Vendredi 15 juillet à 16h30 La Cie Furinkaï propose le spectacle Nuage le jeudi 14 et vendredi 15 juillet à 16h30 au domaine de la Garenne Lemot contact@furinkai.com Nuage est une installation chorégraphique pour une danseuse et un musicien, autour de l’imaginaire du nuage. Un travail sur la matière, l’une musicale liée au souffle, au vent, l’autre à la danse dans un écrin imaginé par Silvain Ohl. La pièce interprétée à sa création en 2013 par Satchie Noro a été recréée pour sa fille Yumi Rigout en 2019. /// Spectacle gratuit – Durée : 20 min /// Jeudi 14 et Vendredi 15 juillet à 16h30 Route de Poitiers Domaine de la Garenne Lemot Gétigné

dernière mise à jour : 2022-04-02 par

Détails Catégories d’évènement: Gétigné, Loire-Atlantique Autres Lieu Gétigné Adresse Route de Poitiers Domaine de la Garenne Lemot Ville Gétigné lieuville Route de Poitiers Domaine de la Garenne Lemot Gétigné Departement Loire-Atlantique

Gétigné Gétigné Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/getigne/

SPECTACLE NUAGE PAR LA COMPAGNIE FURINKAÏ AU DOMAINE DE LA GARENNE LEMOT Gétigné 2022-07-14 was last modified: by SPECTACLE NUAGE PAR LA COMPAGNIE FURINKAÏ AU DOMAINE DE LA GARENNE LEMOT Gétigné Gétigné 14 juillet 2022 Gétigné Loire-Atlantique

Gétigné Loire-Atlantique