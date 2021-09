Pibrac Lab'Art Haute-Garonne, Pibrac Spectacle “Novecento pianiste” pièces d’Alessandro Baricco – Samedi 2 octobre Lab’Art Pibrac Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Pibrac

Spectacle “Novecento pianiste” pièces d’Alessandro Baricco – Samedi 2 octobre Lab’Art, 2 octobre 2021, Pibrac. Spectacle “Novecento pianiste” pièces d’Alessandro Baricco – Samedi 2 octobre

Lab’Art, le samedi 2 octobre à 21:00

Né et abandonné sur un paquebot en 1900, Danny Boodmann dit Novecento est adopté et élevé par l’équipage sans jamais descendre à terre. Il apprend à jouer du piano etdevient virtuose. Tous ceux qui l’entendent jouer le considèrent comme le plus grand pianiste de tous les temps. Arrivé à l’âge adulte, sa réputation est telle qu’un autre pianiste de génie le provoque en duel musical. L’histoire est racontée par Tim Tooney, trompettiste de l’orchestre, ami de Novecento et témoin privilégié de sa vie déconnectée.

Sur réservation

Présenté par le Lab’Art’ Lab’Art 6 Avenue du Bois de la Barthe, 31820 Pibrac Pibrac Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T21:00:00 2021-10-02T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Pibrac Autres Lieu Lab'Art Adresse 6 Avenue du Bois de la Barthe, 31820 Pibrac Ville Pibrac lieuville Lab'Art Pibrac