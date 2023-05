Spectacle – Nous sommes les enfants du Caucase Centre Paris Anim’ Espace Beaujon, 16 mai 2023, Paris.

Le mardi 16 mai 2023

de 20h00 à 21h00

.Tout public. payant

16€/14€ TR

Le monde à travers la danse, par le Centre Culturel du Caucase

Au programme : passez de la Danse Ossétine à la Danse Géorgienne, dans une démonstration de la danse de caractères des peuples du Caucase. Un court-métrage sur le Caucase ainsi qu’un morceau au piano (“Le reflet” de Khamzat Bekov) seront également au rendez-vous de cette soirée.

Le Centre Culturel du Caucase réunie les enfants et les adultes de différentes nationalités, tous bénévoles et passionnés par les cultures du monde. Elle a pour but de promouvoir et de développer l’enseignement de la danse de caractères des peuples du Caucase, afin de maintenir la représentation de la diversité culturelle internationale sur Paris et ses environs. Sont donnés des concerts, participons dans des festivals, réalisons des spectacles dans les salles et en extérieur dans le cadre des événements culturels ou historiques.

Centre Paris Anim’ Espace Beaujon 208, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

Contact : https://ebeaujon.org/evenements/spectacles/nous-sommes-les-enfants-du-caucase/ 01 53 53 06 99 info@ebeaujon.org https://www.facebook.com/events/6280205328726357/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22calendar_hosting_events_unit%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D https://www.facebook.com/events/6280205328726357/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22calendar_hosting_events_unit%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D https://www.helloasso.com/associations/centre-culturel-du-caucase-vatan/evenements/nous-sommes-les-enfants-du-caucase

© Centre culturel du Caucase Nous sommes les enfants du Caucase, du Centre Culturel du Caucase