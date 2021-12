Turckheim Turckheim Haut-Rhin, Turckheim Spectacle : nous revivrons Turckheim Turckheim Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Turckheim

Spectacle : nous revivrons Turckheim

2022-06-22 20:30:00 – 2022-06-22 22:00:00

Turckheim Haut-Rhin Turckheim Inspirée par L’Homme des bois d’Anton Tchekhov, la metteuse en scène Nathalie Béasse choisit d’adapter avec trois acteurs la plus optimiste des pièces du dramaturge russe, où souffle un subtil vent de liberté. Également chorégraphe et plasticienne, elle invente une forme itinérante où chaque élément – objet, lumière, son, espace, musique – devient partenaire de jeu pour les acteurs, démultipliant les possibilités de raconter des histoires.

Mise en scène par Nathalie Béasse avec Mehmet Bozkurt, Julie Grelet, Théo Salemkour

Mise en scène par Nathalie Béasse avec Mehmet Bozkurt, Julie Grelet, Théo Salemkour Turckheim

