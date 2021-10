Spectacle : Nous revivrons Eguisheim, 26 novembre 2021, Eguisheim.

Spectacle : Nous revivrons 2021-11-26 20:00:00 – 2021-11-26 22:00:00

Eguisheim Haut-Rhin

0 EUR Mise en scène Nathalie Béasse et présentée par la Comédie de Colmar (CDC).

Inspirée par L’Homme des bois d’Anton Tchekhov, Nathalie Béasse adapte avec trois acteurs la plus optimiste des pièces du dramaturge russe. Dans une maison, deux hommes et une femme jouent. Ils dansent, ils rient, ils pleurent, ils nous racontent une histoire qui s’entremêle à une autre. Celle de Khrouchtchev, surnommé le Sauvage, qui replante les arbres au fur et à mesure que les hommes les arrachent. Nathalie Béasse, metteuse en scène, chorégraphe et plasticienne, invente une forme itinérante où chaque élément – objet, lumière, son, espace, musique – devient partenaire de jeu pour les acteurs.

C’est à Orbey qu’est créé cette saison le spectacle « Par les villages », après une résidence riche en rencontres au domaine du Beubois.

Inspirée par L’Homme des bois d’Anton Tchekhov, la metteuse en scène Nathalie Béasse choisit d’adapter avec trois acteurs la plus optimiste des pièces du dramaturge russe. Dans une maison, deux hommes et une femme jouent. Ils dansent, ils rient, ils pleurent, ils nous racontent une histoire qui s’entremêle à une autre.

+33 3 89 78 53 12

Mise en scène Nathalie Béasse et présentée par la Comédie de Colmar (CDC).

Inspirée par L’Homme des bois d’Anton Tchekhov, Nathalie Béasse adapte avec trois acteurs la plus optimiste des pièces du dramaturge russe. Dans une maison, deux hommes et une femme jouent. Ils dansent, ils rient, ils pleurent, ils nous racontent une histoire qui s’entremêle à une autre. Celle de Khrouchtchev, surnommé le Sauvage, qui replante les arbres au fur et à mesure que les hommes les arrachent. Nathalie Béasse, metteuse en scène, chorégraphe et plasticienne, invente une forme itinérante où chaque élément – objet, lumière, son, espace, musique – devient partenaire de jeu pour les acteurs.

C’est à Orbey qu’est créé cette saison le spectacle « Par les villages », après une résidence riche en rencontres au domaine du Beubois.

dernière mise à jour : 2021-10-19 par