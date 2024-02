Spectacle Nous le peuple Ossès, samedi 24 février 2024.

Résister par les mots. Résister à un pouvoir autoritaire, à une société oppressive, lutter pour ce que l’on croit juste. Tout au long de l’Histoire, des femmes et des hommes se sont levés et ont pris la parole pour se saisir d’une lutte, d’une cause et défendre les sans-voix.

Dans Nous le peuple, nous faisons entendre ces porte-voix qui, un jour, se sont saisis des mots, parfois au péril de leur vie. Les voix de Malala Yousafzai, Patrice Lumumba, Thomas Sankara, Louise Michel et d’autres résonnent dans ce spectacle ainsi que des chants de résistance qui fédèrent des peuples, des communautés dans leur refus de l’oppression. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 19:00:00

fin : 2024-02-24

Libariarie Menta

Ossès 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine librairie/menta@gmail.com

