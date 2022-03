Spectacle “Notre Dame de Paris : l’autre comédie musicale” Fronsac Fronsac Catégories d’évènement: Fronsac

Spectacle "Notre Dame de Paris : l'autre comédie musicale" Baz'art 34 Lieu Dit Loiseau Fronsac

2022-03-25

Fronsac Gironde EUR 16 20 Martine n'a rien d'une star ! Mais avec l'aide de son ami Gilles, ils vont oser vous proposer en direct leur incroyable projet de comédie musicale ! Tendre, drôle, poignant, plein d'espoir, ce spectacle est une ode aux « petites gens » sur lesquelles personne n'aurait l'idée de miser.

