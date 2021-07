Buxières-sous-les-Côtes Buxières-sous-les-Côtes Buxières-sous-les-Côtes, Meuse SPECTACLE ‘NOTES D’AMOUR’ Buxières-sous-les-Côtes Buxières-sous-les-Côtes Catégories d’évènement: Buxières-sous-les-Côtes

Meuse

SPECTACLE 'NOTES D'AMOUR' 2021-07-27 20:30:00 20:30:00 – 2021-07-27 21:30:00 21:30:00

Buxières-sous-les-Côtes Meuse Buxières-sous-les-Côtes Spectacle musical présenté par le Duo des petits riens. Durée: 1h. Réservation au 06 73 02 86 44 ou martine@semeursdarts.com

D’une chanson à un sentiment, d’une anecdote à une confidence, jusqu’à une autre chanson… Un dialogue sensible et drôle entre deux musiciennes complices s’échafaude… À leur façon… Suspendu à leurs voix miroirs, le public est plongé au cœur de textes saisissants, puis bringuebalé entre petits loupés et grandes tendresses. Enfin, pourra-t-il assister au bouquet final garni d‘alexandrins malins, de rimes croisées et décroisées, de lalala bien placés, et d’un refrain qui donne envie de s’envoler ? Jauge limité à 50 personnes. Masque obligatoire. martine@semeursdarts.com +33 6 73 02 86 44 https://www.estrepublicain.fr/pour-sortir/loisirs/Spectacle-theatre-conte/Autres-spectacles/Lorraine/Meuse/Buxieres-sous-les-cotes/2021/07/27/Notes-d-amour dernière mise à jour : 2021-07-22 par

