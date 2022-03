Spectacle: Nosztalgia Express Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Spectacle: Nosztalgia Express Valence, 15 mars 2022, Valence. Spectacle: Nosztalgia Express Place Charles Huguenel La Comédie de Valence Valence

2022-03-15 20:00:00 – 2022-03-15 22:40:00 Place Charles Huguenel La Comédie de Valence

Valence Drôme Pourquoi Simone Valentin a-t-elle abandonné son fils Danny sur un quai de gare lorsqu’il avait neuf ans? Où a-t-elle disparu? Et quel rôle a joué dans tous ces mystères l’homme inquiétant qui roulait les «r», croisé juste avant dans le train? billetterie@comediedevalence.com +33 4 75 78 41 70 https://www.comediedevalence.com/saison_21-22/nosztalgia-express Place Charles Huguenel La Comédie de Valence Valence

dernière mise à jour : 2022-02-18 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Place Charles Huguenel La Comédie de Valence Ville Valence lieuville Place Charles Huguenel La Comédie de Valence Valence Departement Drôme

Valence Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/

Spectacle: Nosztalgia Express Valence 2022-03-15 was last modified: by Spectacle: Nosztalgia Express Valence Valence 15 mars 2022 Drôme Valence

Valence Drôme