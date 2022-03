Spectacle NOSOTRAS Saint-Martin-en-Vercors Saint-Martin-en-Vercors Catégories d’évènement: Drôme

Saint-Martin-en-Vercors

Spectacle NOSOTRAS Saint-Martin-en-Vercors, 17 juin 2022, Saint-Martin-en-Vercors. Spectacle NOSOTRAS Saint-Martin-en-Vercors

2022-06-17 20:30:00 20:30:00 – 2022-06-17

Saint-Martin-en-Vercors Drôme Saint-Martin-en-Vercors 1 ère partie : “AU BORD DU CORPS”

avec Macarena Gonzales Neuman

avec Eugénie Hersant-Prévert +33 7 87 53 34 49 Saint-Martin-en-Vercors

dernière mise à jour : 2022-03-09 par Office de Tourisme Vercors Drôme

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Saint-Martin-en-Vercors Autres Lieu Saint-Martin-en-Vercors Adresse Ville Saint-Martin-en-Vercors lieuville Saint-Martin-en-Vercors Departement Drôme

Saint-Martin-en-Vercors Saint-Martin-en-Vercors Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-martin-en-vercors/

Spectacle NOSOTRAS Saint-Martin-en-Vercors 2022-06-17 was last modified: by Spectacle NOSOTRAS Saint-Martin-en-Vercors Saint-Martin-en-Vercors 17 juin 2022 Drôme Saint-Martin-en-Vercors

Saint-Martin-en-Vercors Drôme