Meurthe-et-Moselle Nancy Venez célébrer l’équinoxe de printemps autour du pont Dusaulx ! Rendez-vous de 18h30 à 20h le long des berges pour une performance spectaculaire en plein air de la Cie Osmosis, suivie d’un parcours festif jusqu’à la MJC Trois-Maisons pour continuer la soirée et profiter ensemble d’un moment de partage et de convivialité. +33 3 83 85 30 00 https://www.nancy.fr/agenda/details-agenda?uuid=dc919fc0-abb4-11ed-8f06-017bb045f877 Ville de Nancy

