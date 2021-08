Spectacle « Nos Petits penchants »de la Cie Des Fourmis dans la Lanterne Ferme d’en Haut, 20 octobre 2021, Villeneuve-d'Ascq.

**Spectacle «Nos Petits penchants » à 15h et 17h** **Résidence et spectacle de la Cie Des Fourmis dans la Lanterne** Ne cherchons-nous pas tous le bonheur ? Une vie réussie est-elle nécessairement une vie heureuse ? Cette quête n’est-elle pas devenue tyrannique ? Vastes questions que pose la compagnie Des Fourmis dans la lanterne. Sans prétendre y répondre, elle invite n néanmoins petits et grands à se questionner. Ce spectacle sans parole distingue avec poésie l’authentique allégresse de l’injonction sociale et offre quoi qu’il en soit de réelles émotions à partager ensemble. **Ce spectacle est programmé dans le cadre du nomadisme de La Rose des Vents, Scène nationale Lille Métropole, Villeneuve d’Ascq / La Ferme d’en Haut.** Dès 7 ans, durée 1h Réservations au 03 20 61 01 46

Tarifs : 6€ et 4€, sur présentation du pass sanitaire

Ferme d’en Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord



