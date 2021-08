Spectacle « Nos Ouragans » par la Cie Quanta Ferme d’en Haut, 29 octobre 2021, Villeneuve-d'Ascq.

**Spectacle « Nos Ouragans »** **Par la Cie Quanta** Ici, ce sont trois personnages. Ils ne se connaissent pas, mais un lien les rassemble. Ils portent en eux une tempête qui gronde : un tourbillon de questionnements sur le monde qui les entoure et dans lequel ils évoluent. Ici, ils veulent tout détruire afin de mieux se reconstruire. Nos Ouragans, c’est entendre nos tempêtes intérieures : les assumer, les revendiquer et tenter de les apprivoiser. Par le biais du théâtre documentaire et à travers un travail visuel exigeant, le projet prendra la forme d’un spectacle engagé, souligné par des références historiques et géographiques et mêlé à une reconstitution de témoignages de citoyens venus de différents horizons. **Dès 10 ans, durée 1h** **Réservations au 03 20 61 01 46**

Tarifs : 8 et 5 €, sur présentation du pass sanitaire

Ferme d’en Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord



