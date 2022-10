Spectacle « Nos années » Saint-Julien-en-Born, 15 octobre 2022, Saint-Julien-en-Born.

Spectacle « Nos années »

Salle des fêtes Saint-Julien-en-Born Landes

2022-10-15 20:30:00 – 2022-10-15 22:00:00

Saint-Julien-en-Born

Landes

Spectacle théâtral et musical, d’après Les Années d’Annie Ernaux

En Compagnie des Barbares vous propose une traversée des soixantes dernières années à travers les mots d’Annie Ernaux, clairs et incisifs, et les musiques qui ont marqué les changements d’époque et de mœurs : de Bourvil aux Doors, des Yéyés à Queen, de la naissance du RAP à la musique électronique.

Deux acteurs de deux générations nous racontent une histoire de France musicale et ludique : Eliot Saour avait six ans le 11 septembre 2001 et Karine Monneau, tout juste 1 an en mai 68. Autour d’une table du temps, entre musiques et mots, radio cassettes et vinyles, ils sortent aussi de leurs chapeaux : des tables en Formica, des repas de famille, des toilettes dans la cour, des révolutions, des chienlits, séances de gym tonic, des téléphones portables…

Tarifs : adulte 10 €, enfant 5 €.

Informations au 05 58 42 80 08.

+33 5 58 42 80 08

mairie de Saint Julien en Born

Saint-Julien-en-Born

