Date et horaire exacts : Le vendredi 24 septembre 2021

de 19h30 à 21h

payant

Un des plus grands évènements artistiques Franco-Polonais à Paris ! Ce spectacle se déroulera à l’Auditorium du Conservatoire Maurice Ravel du 13e, le vendredi 24 septembre 2021 à 19h30. Le jour anniversaire du bicentenaire du grand poète Polonais Cyprian Kamil Norwid. Un récital poétique, musical, lyrique et chorégraphique mis en scène par Lo Schuh. avec Daria Aymé-Martin Birczyńska – Chant lyrique – (Le Temps lyrique), Justyna Chmielowiec – Piano – (L’Esprit de Chopin), Aurélie Imbert – Corps et voix – (L’Ange dansant), Henryk Kamiński – Poète polonais – (Le Voyageur en correspondances), Laurent Schuh – Corps et voix – (Le Fantôme de Norwid), Traduction et haïkus : Krzysztof A. Jeżewski Musique : Frédéric Chopin, Mieczysław Karłowicz, Michał Swierzyński, Szymon Laks

Œuvre textile : Camille Barberi

Lumière : Grégory Dejoy

Régie Générale : Patrice Laurent

Spectacle bilingue polonais-français. Les traductions seront affichées sur un grand écran. Durée : 80 minutes / Bande-annonce du spectacle. Découvrez le programme de l’événement en français et en polonais. *Pass sanitaire exigé et port du masque obligatoire. *En cas d’annulation du spectacle, tout achat de billet ou éventuel don sera intégralement remboursé. *Les portes ouvriront dès 19h. Spectacles -> Autre spectacle Conservatoire Municipal Maurice Ravel 16, rue Nicolas Fortin Paris 75013

5, 6, 7 : Place d'Italie (292m) 7 : Tolbiac (346m)

Contact :Association d'Amitié Franco-Polonaise Sekwana-Lydynia et Compagnie De Lo De Là – Scènes Sans Frontières amitie.fr.pl@gmail.com

