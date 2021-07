Raon-aux-Bois Raon-aux-Bois Raon-aux-Bois, Vosges SPECTACLE / NON ! Raon-aux-Bois Raon-aux-Bois Catégories d’évènement: Raon-aux-Bois

Vosges

SPECTACLE / NON ! Raon-aux-Bois, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Raon-aux-Bois. SPECTACLE / NON ! 2021-07-16 20:30:00 20:30:00 – 2021-07-16

Raon-aux-Bois Vosges Raon-aux-Bois Venez à la rencontre de la nouvelle création des Joli(e)s Mômes. En plein air, pour partager et rire un bon coup !

Non ! Pièce de théâtre en crise d’ado

Spectacle tout public, dès 5 ans, durée : 1h.

C’est l’histoire de cet âge génial où les boutons, les poils et les seins poussent.

C’est l’histoire du chaos tout autour.

Mais comme vous aimez rire, et nous aussi, ça sera drôle, entre deux cataclysmes.

Qui, qui, qui ?

Une équipe d’artistes professionnels, metteur en scène, comédiens, auteur, scénographe et musiciens (soit 7 artistes) se mêle à 4 jeunes apprentis comédiens, de 15 à 25 ans. Pour un résultat étincelant, ting ! dernière mise à jour : 2021-06-21 par

Détails Catégories d’évènement: Raon-aux-Bois, Vosges Étiquettes évènement : Autres Lieu Raon-aux-Bois Adresse Ville Raon-aux-Bois