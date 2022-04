Spectacle Noir ou Blanc Musée de l’Ardenne Charleville-Mézières Catégories d’évènement: Ardennes

le samedi 14 mai à Musée de l’Ardenne

Spectacle tout public à partir de 7ans, présenté dans la salle Damas du musée de l’Ardenne

Sur inscription (limité à 70 places)

Ce spectacle mis en scène par Narguess Majd et interprété avec Alain Lecucq nous entraîne dans la dernière promenade initiatique d’un enfant avec son grand-père, à la poursuite d’un cheval en liberté. Musée de l’Ardenne 31 place Ducale, 08000 Charleville-Mézières, France Charleville-Mézières Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:30:00 2022-05-14T21:10:00;2022-05-14T22:00:00 2022-05-14T22:40:00

