2022-12-10 16:30:00 – 2022-12-10 Laissez vous transporter dans l’univers merveilleux des contes et légendes de Noël. Christine Fischbach évoque les coutumes et traditions des Noëls alsaciens au fil du calendrier de l’Avent, dans une ambiance chaleureuse et un décor traditionnel d’autrefois. Plongez en famille dans l’ambiance des veillées de Noël au coin du feu. Spectacle tout public, durée environ 50 min, en intérieur. Accès au spectacle compris dans le billet d’entrée au château dans la limite des places disponibles.

Informations pratiques : Billetterie en ligne disponible sur : www.chateaudelichtenberg.alsace Tarifs : 10 € tarif plein,

7,50 € tarif réduit (enfant de 6 à 16 ans, étudiant, personne en situation de handicap, carte Cezam),

Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans,

Tarif spécial de 4 € pour les titulaires de cartes : Museums- Pass-Musées, Pass’Alsace, habitant de Lichtenberg, membre CCHLPP et Théâtre de Lichtenberg. Horaires : du 25 novembre au 18 décembre, les vendredis, samedi et dimanche de 15h à 20h. Petite restauration thématique et boissons à la cafétéria du château Parking dans le village, liaison piétonne (environ 15 min) – se munir d’une lampe de poche dernière mise à jour : 2022-10-04 par

